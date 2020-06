Mercato Inter, Di Marzio: «Lautaro-Barca? Situazione totalmente bloccata»

Mercato Inter, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla trattativa in corso per la cessione di Lautaro

Ancora nulla di fatto tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il club catalano infatti non ha ancora formulato un’offerta soddisfacente per i neroazzurri. Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport 24, ha fatto il punto della situazione in merito.

«L’Inter è stata molto brava a mantenere la posizione rigida della clausola, perché comunque anche recentemente ci sono state offerte importanti da parte del Barcellona che non è arrivato a soddisfare le richieste dei nerazzurri. Situazione totalmente bloccata: a 111 milioni o 90-95 più un giocatore, il Barcellona non arriva. Inevitabilmente, il ragazzo può essere condizionato da queste voci, ciò non vuol dire che Lautaro non abbia rispetto per chi l’ha portato in Europa. Ma è chiaro che una tentazione come quella del Barcellona può condizionare. Ora però dovrà mettersi l’anima in pace e giocare».