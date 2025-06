Mercato Inter, Ausilio prova il colpo: occhi sul difensore del Parma! C’è la mossa del ds nerazzurro

Mercato Inter, il ds nerazzurro Ausilio prova il colpo a sorpresa: occhi sul difensore del Parma! C’è la mossa ma…

Leoni è ormai uno dei nomi più chiacchierati nel calciomercato dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Il talentuoso difensore classe 2006 del Parma rispecchia perfettamente i criteri stabiliti dalla proprietà Oaktree per gli investimenti futuri. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, il club sta cercando di accelerare la trattativa per il giovane centrale, pur mantenendo aperte altre opzioni come strategia di tutela, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

MERCATO INTER – «Con il Parma – va ricordato – il dialogo è aperto anche per Giovanni Leoni, difensore che con Chivu si è affermato con continuità e per il quale l’Inter vorrebbe ritentare all’affondo fallito un anno fa, quando il ragazzo giocava nella Sampdoria. Il d.s. Ausilio però intanto si sta cautelando battendo anche altre piste. E si è messo sulle tracce di Christian Mosquera, difensore spagnolo di origini colombiane classe 2004 del Valencia».