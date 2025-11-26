Mercato Inter, Maignan nel mirino: il Milan si irrigidisce! L’indiscrezione del Corriere della Sera

Mercato Inter valuta Maignan come erede di Sommer: il Milan reagisce, i dettagli dal Corriere della Sera

A Milanello aleggia lo spettro di un nuovo “caso Calhanoglu”. Secondo il Corriere della Sera, l’Inter avrebbe inserito Mike Maignan nella lista dei possibili eredi di Yann Sommer, alimentando i timori di un tradimento sportivo. La dirigenza rossonera, consapevole del rischio, è pronta a muoversi per evitare che la storia si ripeta.

Il ricordo del passaggio a parametro zero del regista turco è ancora vivo, e ora i nerazzurri studiano con attenzione la situazione del portiere francese, in scadenza di contratto. I colloqui con il Milan sono infatti fermi da febbraio, dopo che un primo accordo era saltato: la proposta economica rivista al ribasso aveva irritato Maignan, spingendolo a guardare con interesse alla Premier League.

A cambiare lo scenario è stato l’arrivo di Massimiliano Allegri, capace di ridare solidità e prospettive al progetto rossonero. La società è pronta a riaprire il tavolo delle trattative, puntando sulla forza del tecnico toscano come “persuasore” per convincere Maignan a restare e respingere l’assalto dei cugini interisti.

