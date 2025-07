Inter, indiscrezione dalla Spagna: il Real Madrid ha inserito un nerazzurro nella propria lista di mercato! Le ultime

Inter, arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il Real Madrid ha inserito un nerazzurro nella propria lista di mercato! I dettagli

Il Real Madrid è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo in vista della nuova stagione. Dopo l’addio del veterano Luka Modric, 38 anni, autentica leggenda del club con oltre un decennio di successi, e lo stop forzato di Jude Bellingham, 21 anni, astro nascente inglese operato alla spalla e fuori uso per circa tre mesi, i blancos devono correre ai ripari.

Xabi Alonso vuole un innesto di alto profilo

La situazione ha spinto il nuovo allenatore Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e della Nazionale spagnola, subentrato alla guida tecnica in estate, a chiedere alla dirigenza un elemento esperto e dinamico per colmare il vuoto a centrocampo. Secondo quanto riportato da SportMediaset e rilanciato dal quotidiano spagnolo Sport, il club madrileno ha avviato le valutazioni su diversi profili di caratura internazionale.

Barella tra i candidati, ma l’Inter non fa sconti

Tra i nomi sul taccuino figura quello di Nicolò Barella, 27 anni, centrocampista dell’Inter e punto fermo della Nazionale italiana. Originario della Sardegna, Barella è apprezzato per la sua intensità, visione tattica e capacità di inserirsi in zona gol. Il numero 23 nerazzurro è considerato però incedibile da parte del club milanese, che lo ritiene centrale nel proprio progetto tecnico.

Obiettivi complicati per i blancos

Oltre a Barella, il Real monitora anche Vitinha (PSG), Rodri (Manchester City), Enzo Fernandez (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool). Tuttavia, secondo fonti spagnole, strappare questi giocatori ai rispettivi club sarebbe un’impresa ardua, complicata da valutazioni economiche elevate e dalla rilevanza strategica che ciascuno ricopre nelle proprie squadre.

Rinforzi già arrivati, ma manca il regista

Il club ha già messo a segno colpi importanti in altri settori del campo, come Trent Alexander-Arnold, terzino inglese ex Liverpool; Juan Carreras, promettente esterno spagnolo; Dean Huijsen, difensore centrale olandese; e Claudio Echeverri Mastantuono, talento argentino classe 2006. Tuttavia, Alonso ritiene necessario un elemento esperto per la regia, nonostante la fiducia riposta in Arda Güler, 19 anni, centrocampista turco dalle grandi potenzialità.

Mentre il Real Madrid prosegue le valutazioni, il nome di Barella rimane tra i più discussi nella capitale spagnola. Un sogno di mercato difficile da realizzare, ma non ancora del tutto sfumato.