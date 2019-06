Inter e Roma non trovano un accordo per Edin Dzeko. Ecco perché non si è ancora sbloccata la trattativa per il bosniaco

Dzeko Inter: la trattativa con la Roma per il bosniaco fatica a sbloccarsi. Secondo le fonti del Messaggero, il problema risiede nella valutazione del giocatore.

La Roma pretende almeno 25 milioni di euro che i nerazzurri non intendono sborsare per il numero 9, dato che pensavano di pagarlo circa la metà per portarlo a Milano.