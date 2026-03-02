Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio

Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: ecco come la Roma ha avuto la meglio per il suo acquisto

Il giornalista Nicolò Schira svela un retroscena estivo legato a Wesley. Prima del trasferimento in giallorosso in estate, la dirigenza bianconera aveva cercato Wesley, ma la Roma ha chiuso l’accordo sborsando venticinque milioni più cinque di bonus. Il dirigente Comolli ha giudicato la cifra troppo elevata, decidendo di ripiegare sullo scambio per Joao Mario.

Behind The Scenes – #Juventus wanted #Wesley in the last summer, but #ASRoma have overtaken #Juve in the race to sign the right back from #Flamengo for 25M + 5M as bonuses. Comolli considered the price too high and decided to fall back on #JoaoMario from Porto (swap with Costa) — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2026

