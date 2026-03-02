Connect with us
Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio

Published

3 ore ago

on

By

Wesley Roma Juve

Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: ecco come la Roma ha avuto la meglio per il suo acquisto

Il giornalista Nicolò Schira svela un retroscena estivo legato a Wesley. Prima del trasferimento in giallorosso in estate, la dirigenza bianconera aveva cercato Wesley, ma la Roma ha chiuso l’accordo sborsando venticinque milioni più cinque di bonus. Il dirigente Comolli ha giudicato la cifra troppo elevata, decidendo di ripiegare sullo scambio per Joao Mario.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Dietro le quinte – #Juventus voleva #Wesley la scorsa estate, ma #ASRoma ha superato #Juve nella corsa per ingaggiare il terzino destro da #Flamengo per 25 milioni + 5 milioni di bonus. Comolli ha ritenuto il prezzo troppo alto e ha deciso di ripiegare su #JoaoMario dal Porto (scambio con Costa)».

