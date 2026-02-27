Mercato Juve, anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per Goretzka: il piano di Ottolini per il doppio colpo a zero

Mercato Juve, ai bianconeri si iscrivono alla corsa per Goretzka e sfidano il Milan: il piano di Ottolini per il doppio colpo a zero in estate

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus si è inserita con estrema forza nella complessa corsa per assicurarsi le prestazioni di Leon Goretzka. Il calciatore, ormai prossimo allo svincolo contrattuale, rappresenta una ghiotta opportunità di calciomercato che ha immediatamente acceso i radar della dirigenza bianconera. L’obiettivo primario del club è quello di superare in modo netto l’agguerrita concorrenza, formata attualmente da società prestigiose come il Milan, il Galatasaray e diverse ricche realtà del panorama arabo, sempre pronte a mettere sul piatto offerte economiche considerevoli e contratti pluriennali molto pesanti per convincere i migliori talenti in circolazione in Europa.

I discorsi intavolati per portare Goretzka in Italia sono decollati in modo del tutto casuale durante le ultime settimane di lavoro. Secondo quanto evidenziato dal famoso quotidiano sportivo, le fondamenta per questa importante operazione in entrata sono state gettate nel corso dei numerosi colloqui avviati per discutere approfonditamente il futuro di Marcos Senesi, un altro profilo di spessore ormai vicino alla naturale scadenza del proprio vincolo lavorativo con la sua attuale squadra di appartenenza.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’intreccio di mercato nasce da un dettaglio operativo fondamentale: Senesi, che piace moltissimo anche alla dirigenza della Roma, condivide esattamente la medesima agenzia di rappresentanza di Goretzka. Questo importante e strategico fattore ha permesso a Comolli e a Ottolini, di ampliare enormemente il raggio d’azione durante gli incontri ufficiali con l’entourage dei due atleti in questione, gettando le basi per una sinergia totale.

La Juventus punta dunque con grandissima decisione a chiudere un clamoroso doppio colpo a parametro zero in vista della prossima stagione agonistica ufficiale. Sfruttando appieno i proficui canali diplomatici ormai aperti e consolidati con l’agenzia, Ottolini lavora incessantemente per rinforzare la rosa a disposizione con profili di altissima caratura internazionale, mantenendo al contempo i costi complessivi decisamente contenuti e rispettando alla lettera i rigidi parametri imposti dal bilancio aziendale per le prossime sessioni. L’evoluzione delle trattative sarà costantemente monitorata nel corso dei prossimi mesi, considerando il forte pressing delle formazioni rivali pronte a inserirsi nella complessa negoziazione per assicurarsi gli svincolati.