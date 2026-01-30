Mercato Lazio, si accende la pista Schjelderup: forte interesse per il talento del Benfica

Mercato Lazio, fari puntati su Schjelderup: il gioiello del Benfica entra nel mirino biancoceleste, rivelazioni e retroscena

La Lazio accelera sul mercato e mette nel mirino uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Il club biancoceleste, da sempre attento ai giovani da valorizzare, avrebbe individuato in Andreas Schjelderup il profilo ideale per rinforzare l’attacco. L’ala norvegese del Benfica è finita al centro di un’indiscrezione che sta già scaldando l’ambiente capitolino in queste ultime, frenetiche ore di mercato.

Lazio-Schjelderup, l’indiscrezione di Pedullà

A rilanciare la notizia è stato Alfredo Pedullà, che sui social ha parlato di una Lazio “forte su Schjelderup”. Non un semplice sondaggio, ma un interesse concreto: secondo il giornalista, la società biancoceleste ha intensificato i contatti tra martedì e mercoledì, proseguendo i dialoghi anche nelle ultime ore. Il Benfica, però, non resta a guardare e avrebbe già proposto al classe 2004 un rinnovo per blindarlo.

Chi è Schjelderup, il gioiello norvegese

Nato nel 2004, Schjelderup è considerato uno dei talenti più brillanti della nuova generazione norvegese, accostato ai connazionali Haaland e Ødegaard. Esterno rapido, tecnico e dotato di grande qualità nell’uno contro uno, si è messo in mostra in Portogallo con prestazioni di livello, tra cui una clamorosa doppietta al Real Madrid in Champions League. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce lo renderebbe perfetto per il sistema offensivo della Lazio.

Tra rinnovo e tentazione Serie A

La trattativa, però, non è semplice. Le recenti prestazioni del giocatore hanno convinto il Benfica a valutare seriamente la sua permanenza, tanto da considerare un rinnovo per allontanare le pretendenti. La Lazio, dal canto suo, spera di sfruttare il desiderio del giovane norvegese di trovare più spazio e misurarsi con un campionato competitivo come la Serie A.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Lotito riuscirà a strappare il via libera dei lusitani e portare a Roma uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

