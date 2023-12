Milan, tutto su Gabbia: le ultime

Il Milan ha bisogno di rinforzi per la difesa visti gli infortuni, ultimo quello di Tomori che dovrà stare fuori oltre un mese e Gabbia è il primo obiettivo

Il centrale, ora al Villarreal, è in prestito agli spagnoli motivo per cui potrebbe essere più semplice riportarlo in Italia. Tra gli altri nomi nella lista di Moncada ci sono Mukiele e Lenglet, come riporta Gianluca Di Marzio.