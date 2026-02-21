Mercato Milan, accelerata su Kean: sul piatto un’offerta pesante e una contropartita shock

Mercato Milan, all’assalto di Moise Kean: maxi investimento e pedina a sorpresa per convincere la Fiorentina

Il Milan sta entrando in una fase decisiva del proprio progetto tecnico in vista dell’estate 2026, con il reparto offensivo al centro delle strategie di mercato. Nonostante l’arrivo invernale di Niclas Füllkrug, la dirigenza rossonera vuole affiancare all’attaccante tedesco un profilo più giovane, già pronto per guidare l’attacco del futuro. In cima alle preferenze di Massimiliano Allegri c’è Moise Kean, oggi protagonista con la Fiorentina e punto fermo della Nazionale, giocatore che il tecnico conosce bene dai tempi della Juventus.

L’asse Milano–Firenze e la strategia rossonera

Secondo le indiscrezioni, i contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore, rappresentato da Alessandro Lucci, sono già iniziati. L’operazione, però, è complessa: Kean è considerato un elemento centrale nel progetto viola e la sua valutazione è elevata.

Clausola rescissoria: 62 milioni di euro, valida solo per l’estero.

62 milioni di euro, valida solo per l’estero. Obiettivo del Milan: abbassare l’esborso economico proponendo 30–35 milioni cash più una contropartita tecnica di valore.

La chiave dell’affare: Francesco Camarda

Il nome che potrebbe sbloccare la trattativa è quello di Francesco Camarda, classe 2008, oggi al Lecce ma fermo per un infortunio alla spalla. Il giovane attaccante piace molto alla Fiorentina e il Milan starebbe valutando una cessione a titolo definitivo, mantenendo però un diritto di recompra dal 2028. Una soluzione che permetterebbe al ragazzo di crescere con continuità senza perdere il controllo sul suo futuro.

Kean, numeri e prospettive

In Toscana Kean sta vivendo un periodo di grande maturità: 33 gol in 71 presenze e un ruolo da leader tecnico. È anche il giocatore più pagato della rosa viola (4,5 milioni netti), ma la possibilità di ritrovare Allegri e la vetrina del Milan potrebbero rappresentare un richiamo forte.

Il bivio per Camarda

Il futuro del giovane talento rossonero è a un punto di svolta. Come spiegato dal suo agente Beppe Riso, il rientro dall’operazione alla spalla è previsto per aprile. In estate il Milan dovrà scegliere tra: