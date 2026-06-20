Mercato Milan: Amorim ha preso una decisione su Loftus-Cheek, svelato il futuro del centrocampista inglese

Mercato Milan: le strade tra Ruben Loftus-Cheek e i rossoneri sono destinate a separarsi in estate. Cosa filtra sul suo futuro

L’era di Rúben Amorim al Milan è ufficialmente cominciata, portando con sé una ventata di freschezza ma anche le prime, drastiche decisioni destinate a sconvolgere gli attuali equilibri della rosa rossonera. Il tecnico portoghese si è subito insediato a Milanello con le idee chiarissime su come plasmare la squadra in vista della prossima stagione agonistica. Il suo scacchiere tattico richiede interpreti molto specifici, dotati di grande intensità, rapidità di pensiero e totale dedizione al sacrificio, motivo per cui la dirigenza ha concesso totale fiducia al nuovo mister per avviare un profondo restyling.

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La sentenza di Amorim: l’inglese è fuori dal progetto

La prima vittima illustre di questo nuovo corso tecnico è, a sorpresa, Ruben Loftus-Cheek. A fare luce sulla situazione è stato Fabrizio Romano, il quale ha rivelato che il centrocampista britannico è stato ufficialmente inserito nella lista degli elementi cedibili della rosa del Diavolo.

Si tratta di un’esplicita indicazione tattica arrivata direttamente dal campo: l’allenatore portoghese ha già indicato il suo nome come uno dei possibili partenti. Il neo tecnico del Milan reputa le caratteristiche fisiche e la tendenza a proteggere la sfera dell’ex Chelsea poco compatibili con il calcio verticale, dinamico e aggressivo che intende proporre a San Siro. Di conseguenza, per il gigante inglese non ci sarà spazio nelle rotazioni della mediana del futuro.

Scenari di mercato: obiettivo plusvalenza in Premier League

L’esclusione immediata dai piani del tecnico spinge inevitabilmente l’entourage del calciatore e gli uomini mercato rossoneri a cercare una soluzione in tempi brevi. La destinazione più probabile per il classe 1996 rimane la Premier League.

Il Milan punta a chiudere l’operazione esclusivamente a titolo definitivo, con l’intenzione di incassare una cifra importante che possa generare una preziosa plusvalenza. La rivoluzione a Milanello è appena iniziata.