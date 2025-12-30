Mercato Milan, retroscena in difesa: perché è arrivato il “no” a Thiago Silva e cosa c’è davvero dietro la pista Sergio Ramos

Mercato Milan, tra passato e futuro: perché Thiago Silva è stato scartato e perché Sergio Ramos è finito nel mirino della dirigenza

Il calciomercato invernale del Milan non è soltanto una caccia a profili giovani e di prospettiva, ma un esercizio di equilibrio tra leadership, affidabilità fisica e soprattutto flessibilità contrattuale. Dai media spagnoli emerge un retroscena significativo che chiarisce perché il club abbia valutato con attenzione Sergio Ramos, mentre ha chiuso la porta al possibile ritorno di Thiago Silva.

Ramos flessibile, Thiago troppo esigente

La differenza tra i due casi risiede quasi interamente nelle condizioni contrattuali. Sergio Ramos, svincolato dopo l’ultima esperienza, si è detto disponibile a firmare un accordo di soli sei mesi, senza alcuna garanzia futura. Una soluzione “ponte” ideale per Allegri: un leader esperto per la corsa allo Scudetto 2026, senza appesantire il monte ingaggi oltre la stagione in corso.

Thiago Silva, invece, ha avanzato richieste considerate troppo rigide da Igli Tare. Il brasiliano pretendeva un contratto di almeno 18 mesi, oppure un accordo semestrale con rinnovo automatico quasi certo. Condizioni che il Milan non ha ritenuto sostenibili, aprendo così la strada al suo trasferimento al Porto.

Le priorità di Tare: Ramos resta un piano B

Nonostante la disponibilità dello spagnolo, Sergio Ramos non è la prima scelta del Milan. La dirigenza sta lavorando su profili più giovani e integri dal punto di vista fisico, mantenendo “El Capitán” come opzione d’emergenza.

Mario Gila: il preferito per prospettiva e margini di crescita.

il preferito per prospettiva e margini di crescita. Milan Škriniar: un’occasione di esperienza internazionale se dovesse lasciare il Fenerbahçe.

un’occasione di esperienza internazionale se dovesse lasciare il Fenerbahçe. Kim Min-jae: il sogno per rinforzare la difesa con potenza e velocità.

Solo se queste piste dovessero sfumare, il Milan potrebbe affondare il colpo su Ramos, assicurandosi sei mesi di pura esperienza e carisma.

