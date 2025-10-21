Mercato Milan, il ds rossonero Igli Tare guarda con attenzione al Brasile: è pronto il colpo decisivo? Le ultimissime notizie

Mercato Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare osserva attentamente il Brasile: in arrivo il colpo decisivo?

Il Milan guarda con grande attenzione al mercato brasiliano e ha messo nel mirino un talento che in patria è già considerato un predestinato: Rayan Vitor Simplício Rocha, meglio noto come Rayan. Classe 2006, attaccante del Vasco da Gama, è visto come un diamante grezzo destinato a brillare anche in Europa.

L’interesse dei rossoneri non è nuovo: già la scorsa estate il suo nome era stato valutato come possibile sostituto di Samuel Chukwueze, poi ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fulham. Nonostante l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea abbia chiuso momentaneamente il mercato offensivo, Rayan resta un obiettivo concreto per le prossime sessioni, con gennaio o – più realisticamente – la fine della stagione come possibili scenari.

Ciò che affascina la dirigenza milanista è la duttibilità del giocatore. Esterno destro alto 185 cm, Rayan abbina potenza ed esplosività a tecnica sopraffina: rapidità, dribbling e capacità di muoversi negli spazi stretti sono le sue armi migliori. Un profilo che incarna la tradizione della scuola brasiliana, ma con caratteristiche moderne che gli permettono di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo.

Nonostante la giovane età, i numeri parlano per lui. L’11 giugno 2023, al debutto in Brasileirão contro l’Internacional, ha segnato diventando – a soli 16 anni, 10 mesi e 8 giorni – il più giovane marcatore della storia del Vasco nella competizione. Da allora ha collezionato 15 reti e 4 assist, mentre nel solo 2025 ha già messo insieme 46 presenze e 16 gol. Cresciuto nel mito di Edmundo, Rayan sembra avere la stessa fame e personalità del suo idolo.

Dopo aver conquistato i tornei sudamericani con le selezioni Under 17 e Under 20, ora si parla addirittura di una chiamata in Nazionale maggiore. Secondo indiscrezioni, Carlo Ancelotti starebbe pensando di inserirlo nel Brasile dei grandi. Un’investitura che, se confermata, non farebbe altro che accrescere l’interesse del Milan per questo gioiello verdeoro. Lo riporta calciomercato.com.

