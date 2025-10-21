Infortunati Milan, i rossoneri subito a lavoro per prepara il match contro il Pisa: ecco gli aggiornamenti sugli infortuni di Nkunku e Loftus-Cheek

Dopo la fondamentale vittoria di domenica sera contro la Fiorentina, ottenuta in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Rafa Leão, il Milan ha subito concentrato la sua attenzione sulla prossima sfida di campionato. Come appreso dai colleghi Milannews24, i Rossoneri hanno iniziato la preparazione per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, che li vedrà affrontare il Pisa venerdì sera a San Siro alle 20:45. L’obiettivo è chiaro: ottenere i tre punti per mantenere la vetta solitaria della classifica.

La giornata di ieri, il lunedì post-partita, è stata dedicata principalmente al recupero fisico. La squadra ha svolto una seduta di scarico per smaltire la fatica della vittoria contro la Fiorentina, con solo un piccolo gruppo di giocatori, tra cui i giovani Odogu, Sala, Gimenez e De Winter, oltre ai portieri Pittarella e Terracciano, impegnati in un’attività più intensa. Oggi, invece, la preparazione è entrata nel vivo, con la squadra che ha iniziato a concentrarsi sulla gara di venerdì contro il Pisa.

Nonostante l’allenamento sia proseguito, l’infermeria continua a essere un tema caldo. Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek non si sono ancora uniti al gruppo. Entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato: Nkunku sta cercando di recuperare da un fastidioso problema all’alluce, mentre Loftus-Cheek sta smaltendo un affaticamento muscolare. La situazione più preoccupante riguarda Pervis Estupinan, che ha subito un infortunio alla caviglia durante l’impegno con la nazionale. L’esterno ecuadoriano sta seguendo un ciclo di terapie specifiche, ma la sua presenza per la panchina contro il Pisa è in forte dubbio. Il recupero procede lentamente, creando qualche difficoltà a Max Allegri nella gestione delle scelte difensive.

L’allenatore del Milan spera di riavere al più presto tutti i suoi infortunati per affrontare al meglio la sfida con il Pisa e continuare la marcia trionfale in campionato.