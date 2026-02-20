Connect with us

Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare

54 minuti ago

tresoldi

Mercato Milan, pista belga: Tresoldi primo obiettivo per il nuovo attacco. Le mosse di Tare e le ultimissime

Il Milan continua a muoversi con discrezione ma grande determinazione sul fronte mercato, già proiettato verso le strategie per l’estate 2026. Dall’ambiente belga filtra una conferma importante: i rossoneri hanno individuato in Nicolò Tresoldi uno degli obiettivi prioritari per il futuro dell’attacco, un profilo che sta rapidamente scalando le preferenze di Tare e Furlani.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Milan, le mosse per il nuovo attacco

L’operazione non nasce oggi: è un dossier aperto da tempo, costruito con metodo e con una volontà chiara da tutte le parti coinvolte.

  • Dialoghi costanti Il club è in contatto continuo con l’entourage del giocatore. I colloqui sono frequenti e mirano a mettere le basi per un accordo prima che il nome di Tresoldi attiri l’interesse di altri top club europei.
  • La scelta del giocatore Un elemento che pesa molto nella trattativa è la volontà del ragazzo: Tresoldi vuole il Milan. Il richiamo di San Siro e la prospettiva di lavorare con Allegri hanno convinto l’attaccante a considerare i rossoneri come destinazione preferita.
  • Un’offerta già presentata La serietà del progetto milanista è testimoniata da un retroscena significativo: già a gennaio il club aveva avanzato un’offerta ufficiale. Una mossa che ha creato un vantaggio competitivo che la dirigenza intende sfruttare nella prossima finestra estiva.
  • Un candidato per la maglia numero 9 Con un reparto offensivo destinato a vivere cambiamenti importanti — e con suggestioni di mercato di altissimo profilo, come quella legata a Lewandowski — Tresoldi rappresenta una delle opzioni principali per il ruolo di centravanti del futuro. Giovane, in crescita, ma già pronto per un salto di livello.
