Mercato Napoli, Alisson Santos il simbolo della nuova strada intrapresa dal club: due i nomi sul taccuino per l’estate

Mercato Napoli, Alisson Santos il simbolo della nuova strada: due i nomi sul taccuino per l’estate! La strategia tra gioventù ed esperienza

Il Napoli sta rilanciando un progetto tecnico fondato su sostenibilità, valorizzazione dei giovani e investimenti mirati. Dopo una fase in cui il club di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, aveva scelto di affidarsi anche a profili più esperti per rilanciarsi subito, la linea strategica sembra ora tornare verso un modello già noto: abbassare l’età media della rosa, mantenere sotto controllo il monte ingaggi e anticipare il mercato andando a cercare talenti prima che diventino economicamente irraggiungibili.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole costruire il proprio futuro tenendo insieme competitività e sostenibilità, con la qualificazione alla Champions League che rappresenta uno snodo decisivo per finanziare la crescita del progetto e consolidare la squadra.

Manna lavora sui talenti e Conte raccoglie i frutti

Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna sta già offrendo segnali concreti. Uno dei simboli di questa nuova linea è Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2003 arrivato in prestito dallo Sporting. Il giocatore ha già lasciato il segno nelle prime apparizioni, mostrando qualità, velocità e capacità di incidere. Le sue prestazioni hanno subito conquistato Antonio Conte, allenatore salentino che sta modellando il nuovo Napoli.

Accanto a lui c’è Rasmus Hojlund, attaccante danese arrivato dal Manchester United, profilo giovane ma già con esperienza internazionale. Il centravanti rappresenta uno degli investimenti più importanti del nuovo corso e il club punta su di lui come riferimento offensivo presente e futuro.

La linea verde prende forma in ogni reparto

La nuova identità azzurra passa anche da altri profili emergenti. Antonio Vergara, centrocampista offensivo rientrato dal prestito alla Reggiana, si sta ritagliando spazio e considerazione. Sulla fascia sinistra ha già trovato continuità Miguel Gutierrez, laterale spagnolo classe 2001 prelevato dal Girona, mentre in difesa il punto fermo è Alessandro Buongiorno, centrale italiano che, pur avendo soltanto 26 anni, viene già considerato un leader assoluto del reparto arretrato.

Giovani sì, ma con il supporto dei senatori

Il Napoli, però, non vuole rinunciare del tutto all’esperienza. L’idea è costruire un gruppo equilibrato, in cui i giovani possano crescere accanto a figure di riferimento. In questo senso restano centrali calciatori come Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga di enorme qualità tecnica, e Amir Rrahmani, difensore kosovaro pronto a prolungare il proprio rapporto con il club.

Sul mercato, inoltre, i partenopei continuano a seguire profili come Juanlu Sanchez, esterno spagnolo del Siviglia, e Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. L’obiettivo è chiaro: costruire un Napoli competitivo, moderno e sostenibile, capace di restare ad alti livelli senza tradire la propria identità.