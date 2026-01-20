Mercato Roma: due rinforzi per Gasperini dalla Premier League. Massara accelera, ecco chi può arrivare nella Capitale

Mercato Roma: Gasperini potrebbe accogliere due rinforzi dal Tottenham in questo gennaio. Quali sono gli obiettivi giallorossi

La Roma è la regina indiscussa di questa sessione invernale. Dopo aver già ufficializzato due colpi di spessore per il reparto avanzato come Donyell Malen e Robinio Vaz, la dirigenza capitolina non ha intenzione di fermarsi. Il Direttore Sportivo Frederic Massara è al lavoro incessantemente per completare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

I fari sono puntati su Londra, sponda Tottenham, dove la Roma ha individuato due profili ideali per puntellare difesa e attacco.

Difesa: Dragusin, c’è l’accordo col giocatore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno per la retroguardia è Radu Dragusin. Il centrale rumeno di 23 anni ha già dato il suo ok al trasferimento nella Capitale. L’urgenza dell’intervento è dettata dall’infermeria: gli esami su Mario Hermoso hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, un infortunio che priverà Gasperini del suo difensore mancino per diverse settimane. La trattativa con gli Spurs è avviata: la Roma spinge per un prestito, mentre il club inglese vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto per monetizzare. Si cerca l’intesa sulla formula.

Attacco: Tel furioso, occasione in prestito

Parallelamente, Massara monitora con grande attenzione la situazione di Mathys Tel. L’attaccante francese classe 2005, considerato uno dei prospetti più cristallini d’Europa per velocità e dribbling, vive un momento di rottura totale con il Tottenham. La Rosea sottolinea come il giocatore sia furioso per la recente esclusione dalla lista UEFA, un segnale inequivocabile che lo spinge lontano da Londra. Tel sarebbe l’esterno perfetto per il tridente di Gasperini e la Roma vorrebbe prelevarlo in prestito, mantenendo un occhio vigile ai conti dopo gli investimenti già effettuati.

L’insidia Napoli

Tuttavia, la strada per il francese non è libera da ostacoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli ha chiesto informazioni su Tel. Il club azzurro è alla finestra, pronto a inserirsi qualora la trattativa con i giallorossi dovesse rallentare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Massara riuscirà a chiudere il doppio colpo “Made in Premier”.