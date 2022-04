Meret: «Ora non bisogna mollare perché si può ancora sognare»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, incita la squadra per la volata finale per lo scudetto: «Non si deve mollare»

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Alex Meret ha detto la sua sulla volata scudetto del Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Ora l’umore deve essere positivo, non possiamo abbatterci ora perché bisogna provare a vincerle tutte. Come andrà la squadra ad Empoli? Si va con la voglia che ci mettiamo tutte le domeniche. Nelle ultime due purtroppo non è andata come volevamo, abbiamo perso dei punti importanti, ma non ci facciamo abbattere ora. Bisogna tirare fuori tutte le energie che abbiamo perché si può ancora sognare. Il gruppo crede ancora allo Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica. E’ troppo importante per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare».