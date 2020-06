Mertens, il ct del Belgio lo esalta: «Diventerà un grande tecnico»

Mertens, fresco di rinnovo con il Napoli diventerà un grande allenatore, ad affermarlo il ct del Belgio Martinez

Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss elogiando Dries Mertens. Ecco le sue parole.

«Non pensavo che Dries potesse diventare il più prolifico marcatore della storia del Napoli. La sua storia in Campania è fantastica: nonostante all’inizio non giocasse con continuità è diventato uno dei più forti attaccanti del mondo. Ho parlato con Dries prima del rinnovo: grazie alle ottime stagioni al Napoli era cercato da tanti club una volta arrivato in scadenza. Ma la sua idea era quella di restare, perché è felice a Napoli: ora è parte della storia del club. Suo futuro? E’ già un allenatore per me, sa leggere bene le partite. Diventerà un grande tecnico perché sa gestire anche bene il gruppo, ma voglio godermi ancora il Mertens calciatore per tanti anni».