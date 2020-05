Messi al Newell’s a fine carriera, dg Sensini: «Lo stiamo aspettando»

Messi tornerà in Argentina per chiudere la sua carriera di calciatore con il Newell’s? Le parole del dg Sensini

In collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Nestor Sensini, ex calciatore del Parma e oggi direttore generale del Newell’s, ha parlato della possibilità di un ritorno di Lionel Messi, cresciuto nel club argentino.

«Messi al Newell’s? Lo stiamo aspettando. Lui è nato calcisticamente qui, è andato via a 12 anni. Ogni volta che glielo chiedono, dice che vorrebbe tornare qui. I tifosi lo attendono, sarebbe qualcosa di inimmaginabile. Mi auguro che succeda a breve, altrimenti potrei non essere più qui. Lui è molto attaccato a questa società, ma nella sua testa ci saranno altre cose. Non so se arriverà tra uno, due o cinque anni».