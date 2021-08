PSG, Messi salta la prima con lo Strasburgo: non convocato da Pochettino

Esordio rimandato per Lionel Messi con la maglia del PSG: Pochettino non lo convoca per la gara contro lo Strasburgo

Esordio rimandato per Lionel Messi con la maglia del PSG: Pochettino, come prevedibile, lo lascia fuori dai convocati per la gara contro lo Strasburgo. Francesi orfani anche di Neymar ma con una formazione comunque piena di stelle. Ecco la lista ufficiale.

CONVOCATI – Navas, Rico, Franchi; Hakimi, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Bitshiabu;Bitumazala, Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Simons, Ghabri, Dina Ekimbe, Michut; Sarabia, Icardi, Mbappé, Kalimuendo.