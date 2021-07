Messi Ronaldo, sorpasso in vista per la Pulce su Instagram: il record

Lionel Messi potrebbe superare presto Cristiano Ronaldo in uno speciale record su Instagram conquistato in passato dal fuoriclasse portoghese

Lionel Messi, fresco vincitore della Copa America, potrebbe insidiare Cristiano Ronaldo sui social. Non nel numero di followers, col portoghese imprendibile, ma per i “like” ad un post.

Il tributo di Ronaldo a Maradona in occasione della scomparsa del Pibe de Oro, detiene il record di 19.811.998 like, post più cliccato della storia del social. Messi, con la foto in cui abbraccia il trofeo della Copa America, si è avvicinato con 19.585.240 like, provando a scalzare questo record di CR7.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)