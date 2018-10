Messi out con l’Inter, i nerazzurri su Twitter: «Ci dispiace» – FOTO

Inter: Messi, infortunatosi ieri al braccio, salterà la sfida di Champions League. Con un tweet i nerazzurri hanno voluto esprimere la propria solidarietà all’attaccante del Barcellona

La notizia è di quelle che dovrebbero far piacere ai tifosi dell’Inter, al di là delle ipocrisie: Leo Messi ieri si è infortunato contro il Siviglia riportando una frattura al radio del braccio destro. Una diagnosi non catastrofica ovviamente, ma che porta con sé delle buone notizie per le prossime avversarie di turno: il Real Madrid in Liga e, appunto, l’Inter in Champions League (in settimana). L’argentino del Barcellona infatti non scenderà in campo contro i nerazzurri per la sfida del girone europeo e, inutile specificarlo, non avere di fronte probabilmente l’attaccante più forte del mondo per la squadra di Luciano Spalletti potrebbe essere un vantaggio non da poco in termini di prospettiva di portare il risultato a casa.

Nonostante tutto però, evidentemente, in casa interista fanno comunque caso alla sportività e, tramite un tweet inviato ieri sera in risposta a quello che ufficializzava l’infortunio di Messi, l’account ufficiale nerazzurro ha voluto esprimere la propria solidarietà all’argentino. «Ci dispiace per il tuo infortunio e nel non poterti sfidare nei prossimi giorni, è sempre un onore giocare contro i migliori», il cinguettio dell’Inter. Sincerà sportività nei confronti dello sfortunato avversario o eccesso di bontà? Chissà…