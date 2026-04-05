Messi nella storia dell’Inter Miami: cosa ha fatto il fuoriclasse argentino nella notte!?

Messi ha scritto la storia dell’Inter Miami: il gesto che ha visto protagonista il fuoriclasse argentino. Cosa ha fatto

In una notte magica e ricca di grandissime emozioni, l’Inter Miami ha ufficialmente inaugurato la sua nuovissima e modernissima casa. La franchigia della Florida ha aperto le porte del ‘Nu Stadium’ in occasione della sfida di MLS andata in scena contro la formazione dell’Austin FC. Una serata indimenticabile, arricchita da uno spettacolo a stelle e strisce e dalle immancabili prodezze dei campioni più attesi dal grande pubblico.

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Spettacolo, fuochi d’artificio e l’eterno tributo a Leo Messi

La cerimonia di apertura ha rispettato in pieno le altissime aspettative, regalando ai tifosi presenti sugli spalti un autentico show d’intrattenimento pre-partita. Dopo il tradizionale ed emozionante taglio del nastro, il cielo di Miami si è illuminato grazie a un maestoso spettacolo pirotecnico. A rendere l’atmosfera ancora più solenne ci ha pensato la straordinaria voce della popstar internazionale Marc Anthony, che ha incantato i presenti intonando l’inno nazionale. Il grande e indiscusso protagonista, però, è stato Leo Messi, al quale la dirigenza ha voluto rendere un omaggio storico: da oggi, infatti, all’asso sudamericano è stata ufficialmente intitolata una tribuna dell’impianto.

Il match: la prima firma nel nuovo tempio è della Pulce

Passando alle dinamiche del rettangolo verde, la partita ha regalato fin da subito grandissimi colpi di scena. La squadra ospite ha gelato i tifosi locali trovando un iniziale vantaggio, ma la reazione della compagine sapientemente guidata in panchina da Javier Mascherano non si è fatta minimamente attendere. Come nelle sceneggiature delle più belle favole calcistiche, il primo gol dei rosanero nel nuovo stadio è stato siglato proprio dalla Pulce: con una giocata d’autore, il capitano ha firmato il momentaneo 1-1 al 10′ del primo tempo, facendo esplodere di gioia il suo popolo.

Il graffio finale di Luis Suarez per il pareggio definitivo

La gara si è mantenuta in perfetto equilibrio e ha garantito continui e spettacolari capovolgimenti di fronte. Dopo un nuovo e insidioso allungo degli avversari, l’assedio finale dei padroni di casa ha dato i suoi frutti. Nel momento più delicato, a lasciare il segno è stato anche Luis Suarez. Il formidabile e letale attaccante uruguaiano ha segnato il 2-2 con cui si è chiuso il match, blindando un pareggio preziosissimo ed evitando la prima sconfitta nel giorno della grande festa del club.