Messi sull’addio di Suarez: «È stato momento non semplice per me»

Lionel Messi ha parlato dell’addio di Luis Suarez: queste le parole dell’argentino sul trasferimento che l’ha fatto infuriare

Leo Messi torna sull’addio di Luis Suarez, accostato in passato anche alla Juventus. Il giocatore del Barcellona, nel corso dell’intervista a Sport, ha parlato del precedente attacco alla società proprio dopo il passaggio di Suarez all’Atletico Madrid.

IL COMMENTO – «Ho detto quello che sentito in quel momento, un momento non semplice per me. Capisco che qualcuno pensi che avrei dovuto star zitto o lasciar correre. Ho lasciato correre tante altre volte ma tante cose mi hanno fatto male nelle ultime settimane e ho voluto esprimere il mio sentimento in quel momento».