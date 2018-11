Messi va in tribuna: niente recupero per Inter-Barcellona

Messi va in tribuna, Ernesto Valverde ha deciso di non schierare la Pulce argentina nel match di San Siro

Messi non ce la fa. L’ospite più atteso di Inter-Barcellona va in tribuna e salterà, così come all’andata, anche il match di ritorno tra le due squadre. Ernesto Valverde ha deciso di non rischiare la Pulce argentina, appena tornata dopo la forte contusione al braccio rimediata in campionato, che si accomoderà in tribuna.

Nell’Inter recupera Nainggolan dal primo minuto, dopo il goal da subentrante nella gara contro il Genoa. Politano e Perisic sono le ali, con Icardi prima punta. A centrocampo spazio per Vecino e Brozovic, in difesa fuori Midanda per De Vrij e Skriniar. Handanovic tra i pali con Vrsaljko e Asamoah terzini. Nel Barcellona, Suarez prima punta supportato dai due ex Coutinho e Dembelè. C’è Arthur a centrocampo insieme agli intoccabili Rakitic e Busquets, mentre a difendere Ter Stegen ci saranno Sergi Roberto, Piquè, Lenglet e Jordi Alba.