Messi vota per Neymar e Mbappé: voglia di raggiungerli al Psg?

Lionel Messi ha visto trionfare Robert Lewandowski al FIFA The Best: il fuoriclasse argentino però ha votato per altri due calciatori

Lionel Messi lancia un segnale di mercato? Presto per dirlo ma la storia non più idilliaca tra la Pulce e il Barcellona può lasciare spazio a tante interpretazioni per ogni gesto dentro e fuori dal campo.

Dopo la premiazione di Lewandowski come Best FIFA Men’s Player 2020, sono stati resi noti i voti dei calciatori: Lionel Messi ha votato come primo Neymar e secondo Kylian Mbappè (terzo il polacco). Si parla di un possibile ricongiungimento tra Messi e Neymar, con il brasiliano che ha già dichiarato di voler giocare ancora con la Pulce.