Messico, Martino: «Adesso sarà decisiva la seconda partita» 

Gerardo Martino, commissario tecnico del Messico, ha commentato il pareggio all’esordio contro la Polonia

Gerardo Martino ha parlato così TUDN dopo lo 0-0 del suo Messico all’esordio a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Ora lo scenario cambia, sembrava decisiva la prima partita invece lo sarà la seconda. Sapevamo che era fondamentale vincere oggi ma anche l’Argentina aveva perso e per il modo in cui gioca la Polonia poteva farci male. Il rigore parato da Ochoa è stata la loro unica occasione. La partita è stata molto difficile da giocare dopo quello che è accaduto, lo abbiamo fatto bene senza perdere mai l’ordine in campo. Nel primo tempo meritavamo di vincere, il secondo è stato più equilibrato» .