Lazio-Milan e il pericolo neve: le previsioni meteo per la semifinale

Meteo Lazio-Milan: la neve è caduta copiosamente su Roma in questi giorni, tanto che sono uscite voci sulla semifinale di Coppa Italia, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo

Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve, Burian si è abbattuto su tutta Italia e ha riportato conseguenze anche per il calcio italiano. Era stato paventato il rischio di un rinvio anche per Lazio-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma probabilmente non sarà così. A meno di clamorosi sbalzi di temperatura, il meteo per mercoledì 28 febbraio a Roma è tutto sommato positivo. La neve sulla Capitale è caduta copiosamente nelle ultime ore, tanto da renderla una città ancor più da cartolina, ma non ci dovrebbero essere problemi per la gara di Tim Cup.

Le previsioni del tempo parlano chiaro: al mattino cielo sereno, qualche nuvola nel pomeriggio e intorno all’orario di inizio della sfida. Nessuna precipitazione prevista, sia essa neve o semplice pioggia. Di certo il terreno dello Stadio Olimpico, coperto con i teloni nelle ultime ore, non sarà al cento per cento, ma il rinvio della gara è da scongiurare. Qualche problema lo hanno avuto Lazio e Milan, che hanno dovuto allenarsi al chiuso per via della neve, tanto che Gattuso si è detto arrabbiato.