Midtjylland, Priske: «L’Atalanta ha grande qualità e intensità»

Vigilia di Atalanta-Midtjylland, match della fase a gironi di Champions League. Brian Priske, allenatore della compagine danese, ha parlato alla vigilia in conferenza stampa.

«Siamo pronti, abbiamo studiato l’Atalanta. Non serviva guardare la partita con il Liverpool, hanno grande qualità e intensità. Lo avevamo già capito prima, quando li abbiamo affrontati all’andata. Non siamo la peggiore squadra danese. Non mi sembra giusta questa valutazione, visto che nel nostro girone c’è una squadra che ha vinto la Champions League e una che è arrivata in semifinale negli scorsi anni».