Mihajlovic: «Abbiamo perso meritatamente» – VIDEO

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto al termine del match perso contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

«Abbiamo perso meritatamente, hanno corso e giocato meglio di noi. Un giorno in più per recuperare, quando le squadre non sono abituate a giocare ogni tre giorni, significa tanto. Ma non ho nulla da dire. Abbiamo perso meritatamente contro il Sassuolo».