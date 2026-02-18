Connect with us

Milan News

Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto»

Published

52 minuti ago

on

By

allegri

Milan, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo il pareggio contro il Como di Serie A. Le sue dichiarazioni

A DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo Milan Como 1-1. Le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: «Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, ma stasera non era semplice. La squadra ha avuto una bella reazione, abbiamo guadagnato un punto sulla Juventus, sul Napoli e sulla Roma. Ora pensiamo al Parma».

Sulla prestazione: «Nel primo tempo c’era equilibrio e anche un po’ di noia. Leao è stato molto bravo a fare gol e Jashari molto bravo a dargli quella palla. Bisogna rimanere calmi, recuperare i giocatori che abbiamo. C’è da pensare a lavorare».

Sull’ambizione della squadra: «Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare, cercando di fare risultati. Alla prossima bisogna tornare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici».

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALLEGRI DOPO MILAN COMO

