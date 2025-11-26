Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi su Pulisic: come sta l’americano in vista della partita

Milan, la testa è rivolta già alla Lazio. Sabato sera un nuovo test per gli uomini di Allegri. Al momento è in dubbio Pulisic: le ultime sull’americano

Il Milan continua a lavorare a pieno ritmo in vista del big match di campionato in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa ai piani alti della classifica. L’atmosfera a Milanello è sempre più carica: lo staff e i giocatori percepiscono l’importanza della gara, soprattutto per dare continuità ai risultati positivi che il Milan ha collezionato nelle ultime settimane. La tabella di marcia della vigilia è già stata definita nel dettaglio, con un programma pensato per arrivare alla sfida nelle migliori condizioni.

Domani mattina la squadra sosterrà un allenamento chiave, utile per sciogliere gli ultimi dubbi tattici e verificare lo stato di forma dei giocatori che Allegri vorrà schierare contro la formazione di Maurizio Sarri. Sarà una seduta importante, soprattutto per testare gli automatismi offensivi e le soluzioni studiate per mettere in difficoltà la difesa biancoceleste.

Nel pomeriggio sarà poi il momento della comunicazione: Massimiliano Allegri presenterà la partita in conferenza stampa alle ore 15. Il tecnico del Milan risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del centro sportivo, anticipando temi, possibili scelte di formazione e la strategia con cui il Milan proverà a superare la Lazio. Il suo intervento è molto atteso, anche per capire quale sarà la gestione dei giocatori non al meglio.

A proposito di condizioni fisiche, l’allenamento odierno ha registrato le assenze di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, due pedine fondamentali per gli equilibri del Milan. Saelemaekers ha accusato un fastidio alla schiena, mentre Pulisic ha preferito non forzare a causa di un leggero affaticamento muscolare. Entrambi dovranno essere monitorati con attenzione nelle prossime ore, perché il loro recupero potrebbe incidere sulle scelte di Allegri per la gara di sabato.

Sebbene al momento non sembrino esserci segnali particolarmente allarmanti, il Milan adotterà un approccio prudente per evitare complicazioni: in questa fase della stagione la gestione delle energie è fondamentale e ogni stop muscolare può trasformarsi in un problema più serio. La speranza del club rossonero è di riavere entrambi in gruppo entro breve tempo, così da poter contare su tutto il potenziale offensivo nel match contro la Lazio.

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, il Milan si prepara dunque a un appuntamento che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il proprio cammino stagionale.