L’attaccante colombiano Carlos Bacca ha pubblicato su Instagram un video con tutti i suoi gol nei due anni in rossonero

Dopo due anni in rossonero, Carlos Bacca ha lasciato il Milan. Il colombiano, inserito nell’operazione Samu Castillejo, è tornato in Spagna al Villarreal. Un’amore mai sbocciato quello tra i tifosi e il colombiano, che mai hanno apprezzato il suo contributo alla squadra. Arrivato dopo l’Europa League vinta a Siviglia con Emery, Milano si aspettava di accogliere un campione, e non “semplicemente” 34 gol e 9 assist in 77 partite (che pochi non sono…). Nonostante questo idillio mai sbocciato, il colombiano ha tenuto a ringraziare su Instagram tutti i supporters meneghini, con un video che ripercorre alcuni suoi gol in rossonero. Adesso una nuova avventura, di nuovo nella terra che l’ha fatto esplodere, e chissà che il colombiano non possa rinascere dopo questa parentesi italiana.