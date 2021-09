Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid

«Quando si perde così, anche se abbiamo dato tutto, è sempre dura. Le grandi partite si giocano su piccoli dettagli e questi hanno fatto la differenza. Quando parlo di questo parlo di tutto, ma è così. Il rigore? C’è il VAR, non so cosa dire. È andata così, non possiamo farci niente. Ora dobbiamo rialzare la testa ed essere concentrati sulla prossima partita».