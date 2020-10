Milan, Brahim Diaz: «Voglio aiutare il club a tornare in Champions»

Brahim Diaz ha fissato il suo obiettivo con il Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero che punta alla Champions

Brahim Diaz, ai microfoni di Skrill, ha fissato l’obiettivo del Milan. Ecco le sue parole.

«Sono qui per aiutare il club a tornare in Champions League, la squadra è piena di qualità. Abbiamo giocatori giovani che stanno crescendo e vogliono imporsi, oltre a calciatori esperti con grande personalità. Qui c’è un giusto mix e il giusto feeling con l’allenatore e tra di noi. Non sarà facile ma vogliamo farcela. Se indossi la maglia del Milan non devi porti limiti».