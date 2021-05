Hakan Calhanoglu parla dopo la conquista della Champions League con il Milan. Le sue parole sul suo futuro

Prime parole di Hakan Calhanoglu dopo la conquista della qualificazione in Champions League con il Milan. Il trequartista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa turca sul suo futuro.

«Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto felice che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Non voglio parlare del mio futuro, ho davanti a me l’Europeo, non ho ancora deciso».