Milan, Calhanoglu non decolla all’Europeo: gli resta una sola soluzione

Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan, sta deludendo all’Europeo non riuscendo ad attirare nuovi club: la situazione

Calhanoglu, dopo l’Europeo con la Turchia gli resta solo una soluzione che molto probabilmente sarà anche la più semplice da considerare. Gazzetta dello sport di questa mattina analizza la situazione alla luce delle due sconfitte subite contro Italia e Galles: “Calha, spalle al muro. Flop con la Turchia, gli resta solo il Milan e Pioli lo aspetta”. E ancora: “L’Europeo non ha attirato nuovi club. Contatti costanti con il tecnico rossonero”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

ED ORA COSA RIMANE – Come riporta il quotidiano, I piani di Hakan Cahanoglu sono andati in fumo dopo 18′ minuti spalmati tra Roma e Baku. Con l’Atletico Madrid che ha scelto De Paul e con il Qatar non più così entusiasmante lo attende il Milan ma non all’infinito. Tocca a lui fare il passo che gli consentirebbe di riprendersi quel posto, mai così prezioso come ora.