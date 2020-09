Milan, Calhanoglu su Ibrahimovic: «Mi chiede di giocare liberamente»

Hakan Calhanoglu ha parlato dell’apporto al Milan di Zlatan Ibrahimovic

Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, in una intervista a Dazn ha parlato anche dell’apporto alla squadra di Zlatan Ibrahimovic.

«Zlatan ha tante idee che vuole realizzare con noi in campo. Tutta la sua esperienza ci aiuta ulteriormente e, soprattutto, la sua incondizionata voglia di vincere. Parte tutto dall’allenamento. Zlatan vuole vincere ogni piccola partitella, è molto ambizioso e si arrabbia molto quando perde. Conosceva me e le mie qualità anche prima del suo ritorno al Milan. Mi chiede sempre di giocare liberamente, di non pensare troppo e di essere sempre concentrato al 100%. Inoltre mi dice sempre che il mio corpo è il mio capitale. Mi trasmette la sua esperienza. In campo so come si muove e lui conosce le mie giocate».