Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA Europe

Milan, riecco Cardinale! Il proprietario dei rossoneri torna a San Siro per il derby contro l’Inter: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA Europe

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è atteso a San Siro domenica per il derby contro l’Inter, una scelta che conferma la sua crescente presenza fisica al fianco del club. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha deciso di essere presente a Milano per parlare con la squadra e i dirigenti su temi cruciali per il futuro del club, con particolare attenzione allo stadio e al progetto NBA Europe, che sta guadagnando terreno.

Questa visita rappresenta la terza in meno di due mesi: a gennaio, Cardinale aveva incontrato il management del Milan, confermato per i mesi successivi, mentre a febbraio era presente alla Lega, nella sua prima apparizione ufficiale insieme agli altri proprietari di club. Questo derby sarà il sesto visto da Cardinale dal vivo a San Siro, il primo dei quali risale al 3 settembre 2022, quando il Milan vinse per 3-2 contro l’Inter, conquistando lo scudetto.

Due i temi più rilevanti per il futuro del club: il nuovo San Siro e l’iniziativa NBA Europe. Il progetto per il nuovo stadio è cruciale e le trattative tra Milan e Inter per trovare un accordo sul progetto, affidato agli studi Manica e Foster + Partners, sono in fase avanzata. Cardinale, inoltre, è fortemente impegnato nell’idea di far entrare una franchigia con il nome e i colori del Milan nell’NBA Europe, la nuova lega di basket che la NBA intende lanciare in Europa nell’autunno del 2027. Le prime offerte per questa iniziativa sono attese entro fine marzo.

Infine, l’acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Paramount, società in cui RedBird (il fondo di Cardinale) è socia, per 94 miliardi di euro, è stato uno dei grandi colpi finanziari recenti negli Stati Uniti, e rappresenta un ulteriore passo importante nel rafforzamento delle risorse a disposizione del Milan.

Vincere il derby contro i nerazzurri potrebbe essere un bel modo per festeggiare, con il club che si prepara a una stagione ricca di sfide e opportunità.