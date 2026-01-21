Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. Cosa ha fatto

Milan, Cardinale ha fatto tappa a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. La ricostruzione della mattinata

Una mattina diversa dal solito, carica di significato istituzionale e sportivo. Il mercoledì del Milan si è acceso con la presenza a sorpresa di Gerry Cardinale. Il proprietario del club e fondatore di RedBird Capital è atterrato in Italia per far sentire la sua vicinanza fisica al gruppo in un momento cruciale della stagione, trasformando l’allenamento odierno in un evento speciale.

Il confronto con Allegri e la squadra

Come riferisce Sky, arrivato ai cancelli di Milanello intorno alle ore 10:00, Cardinale ha subito cercato il contatto diretto con la guida tecnica. C’è stato un lungo e caloroso abbraccio con Massimiliano Allegri. Il proprietario statunitense si è intrattenuto con il tecnico e il suo staff, per poi rivolgere un saluto all’intero gruppo squadra poco prima dell’inizio della seduta di allenamento. Non una visita di cortesia, ma un segnale preciso: Cardinale ha voluto guardare negli occhi i giocatori per trasmettere fiducia e motivazione in vista dei prossimi impegni.

Il quartetto dirigenziale: c’è anche Tare

Il messaggio che filtra da Carnago è riassumibile in tre parole: compattezza, coesione e prospettiva. Cardinale non era solo, ma scortato dallo stato maggiore del club al gran completo. Al suo fianco c’era Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor e ormai onnipresente figura di raccordo tra proprietà e spogliatoio, garante dell’identità milanista. Presenti anche l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani e Igli Tare.

Da Londra a Casa Milan

La visita “lampo” è stata favorita dagli impegni internazionali del manager. Cardinale si trovava infatti a Londra nei giorni scorsi per una riunione strategica legata al progetto NBA Europe, confermando la volontà di RedBird di creare sinergie tra calcio e sport americano. Dopo aver lasciato Milanello intorno alle 12:00, il tour istituzionale è proseguito nel pomeriggio a Casa Milan. Qui il proprietario ha voluto salutare personalmente i dipendenti e gli altri dirigenti negli uffici di via Aldo Rossi, chiudendo una giornata dedicata interamente al mondo rossonero.