Milan, Castillejo conferma: «È il mio miglior momento»

Samu Castillejo ha parlato del Milan e del momento positivo che stanno vivendo i rossoneri. Le parole dell’esterno a Sky Sport

Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan e del buon momento che stanno attraversando i rossoneri. Queste le parole dell’esterno spagnolo.

STATO DI FORMA – «È la prima volta che faccio tre partite di seguito, quindi penso che sia il mio miglior momento, soprattutto per il momento della squadra. Domenica abbiamo fatto la terza vittoria consecutiva, all’ultimo minuto, davanti i nostri tifosi, che bello».

MILAN – «Quello è un sentimento che non si può spiegare. Quando sono venuto qui a 12 anni, tutto quello che è rimasto dentro di me è ancora più tifoso di quello che ero prima. Quando è uscita la possibilità di venire qui non ci ho pensato nemmeno un secondo. Ora sto vivendo un momento molto bello: quando sono uscito e lo stadio mi ha applaudito è una delle cose più belle da quando sto a Milano».

STAGIONE – «Dobbiamo andare piano perché abbiamo mangiato la merda negli ultimi mesi. Adesso stiamo giocando le nostre migliori partite, ci sarà una partita molto importante venerdì, poi martedì la coppa. Abbiamo capito che correndo l’uno per l’altro è più facile vincere e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo aiutarci»