Milan, cercasi un vice-Ibrahimovic: accelerata per Scamacca. I dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un vice Ibrahimovic, in pole position c’è Gianluca Scamacca del Genoa

Il Milan accelera per Gianluca Scamacca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel felice pomeriggio di Reggio Emilia i dirigenti rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccante romano, ora in prestito al Genoa. È una mossa preventiva che mira a contenere gli assalti della Fiorentina, a caccia di un rinforzo immediato per l’attacco. Sullo sfondo anche la Roma si riprenderebbe volentieri il gioiellino. Il problema è che l’attaccante dell’Under 21, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, adesso ha visto crescere il proprio valore. Perché con tanti estimatori all’orizzonte il club emiliano alza il prezzo. E lo stesso Genoa per privarsi del suo apporto vuole un indennizzo adeguato.

Il centravanti è finito in cima alla lista dei dirigenti rossoneri che già l’estate scorsa avevano bussato alla porta di Carnevali, che adesso valuta il giocatore almeno 25 milioni. Sono giorni cruciali anche per la sponda difensiva. Ormai è chiara la sfida tra il centrale francese Simakan dello Strasburgo e il nazionale turco Kabak dello Schalke 04. Già a fine settembre i due difensori erano stati a un passo dalla maglia rossonera, ma in quell’occasione i dirigenti francesi non erano scesi sotto quota 20, mentre i tedeschi erano addirittura fermi a 25. Per Simakan vale la proposta di 12 milioni di euro, mentre per Kabak i vertici rossoneri hanno fissato il limite a 15 milioni.