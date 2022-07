Milan, De Ketelaere: «Sono pronto per lasciare il Brugge»

Milan, le dichiarazioni De Ketelaere che fanno sperare i tifosi: «Se arriva un’offerta sono pronto per lasciare il Brugge»

Intervistato da Eleven Sports, Charles De Ketelaere ha fatto il punto sul suo futuro, aprendo al suo trasferimento e accendendo la speranza dei tifosi del Milan.

«Non sono ancora appagato: ho giocato con Messi e De Bruyne, ma non mi basta ancora. È difficile esprimere l’amore che ho per il Club Brugge, sono qui da quando sono ragazzino ed è un club che amerò sempre. Ma da quando sono diventato un professionista, ho superato la mentalità da tifoso. Do il meglio di me ogni giorno e penso solo a diventare un giocatore migliore. Sono curioso di sapere cosa mi porterà il futuro, se altri club mostreranno interesse, li ascolterò. Una volta dicevo che avrei avuto paura se avessi lasciato il Brugge, ma oggi dico che se arriva un’offerta, sono pronto a cambiare».