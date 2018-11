Milan, dopo 16 partite di fila con l’Udinese arriva il clean sheet

Il Milan pone fine al lungo periodo di reti subite consecutivamente: contro l’Udinese finisce 0-0

Trova finalmente fine per Milan la vulnerabilità difensiva. Contro l’Udinese finisce 1-0 con un’incredibile rete allo scadere di Romagnoli e oltre a salire a 21 punti in classifica arriva anche il primo clean sheet del campionato per i rossoneri. Era addirittura da 16 partite che il Milan subiva gol in campionato. Considerando la top 5 dei campioni europei, la vulnerabilità difensiva dei rossoneri trovava eguali solo in Inghilterra e in Spagna. Solo Fulham e Huesca, neopromosse erano nelle stesse condizioni dei rossoneri.