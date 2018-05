Milan, è tornato Yonghong Li: «Speriamo di vincere la Coppa Italita»

Il numero uno del club rossonero, Yonghong Li è tornato in Italia per assistere alle partite contro Verona e Juventus

Yonghong Li, presidente del Milan, è sbarcato a Malpensa, il numero uno del club raggiungerà subito la squadra e, nel pomeriggio, sarà in tribuna a San Siro per assistere all’impegno di campionato contro il Verona. Mercoledì sera, l’intera dirigenza rossonera si trasferirà allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il proprietario cinese è giunto in Italia con un volo da Hong Kong, accompagnato dalla moglie. Sull’imminente finale il numero uno del club ha detto: «Abbiamo grandi aspettative per questa partita, speriamo di vincere la Coppa Italia». Yonghong Li si è intrattenuto con i tifosi rossoneri all’aeroporto per foto, autografi e strette di mano, come testimonia il video postato dal Milan sul suo profilo Twitter.