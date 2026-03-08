Milan News
Milan, Estupinan decisivo nel derby con l’Inter: «È il gol più importante della mia carriera! Ecco cosa mi ha detto Allegri»
Milan, Pervis Estupinan ha parlato a Dazn dopo il derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del match winner rossonero
Pervis Estupinan a Dazn dopo Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.
PAROLE – «È il gol più importante della mia carriera. Lavoriamo tutta la settimana per momenti così. Il mister mi diceva di attaccare in quel modo, ho trovato il momento giusto e ho segnato».
