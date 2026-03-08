Connect with us
Milan, Estupinan decisivo nel derby con l’Inter: «È il gol più importante della mia carriera! Ecco cosa mi ha detto Allegri»

Published

19 minuti ago

on

By

Milan, Pervis Estupinan ha parlato a Dazn dopo il derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del match winner rossonero

Pervis Estupinan a Dazn dopo Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE «È il gol più importante della mia carriera. Lavoriamo tutta la settimana per momenti così. Il mister mi diceva di attaccare in quel modo, ho trovato il momento giusto e ho segnato».

