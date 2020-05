L’amministratore delegato ex Milan, Adriano Galliani, torna a parlare dei rossoneri. I suoi racconti e i suoi retroscena

Adriano Galliani torna a parlare del Milan e dei suoi tempi in rossonero. Intervenuto a Sky Sport nel giorno del 60° compleanno di Franco Baresi, ha raccontato alcuni aneddoti a tinte rossonere e non solo. Ecco le sue parole.

LA DIFESA – «Tassotti-Galli-Baresi-Costacurta-Maldini è stata la più forte difesa di club e di nazionali di tutti i tempi. Io sono di parte ma questa è stata la difesa più importante. Io amo le statistiche e vi do un dato a cui non crederete: con Baresi e Maldini in campo, in 196 partite, il Milan ha subito 23 gol, vuol dire un gol ogni 8 partite e mezzo».

BARESI E IL FUORIGIOCO – «Di Franco Baresi ricordo la mano alzata per il fuorigioco, quando lui alzava la mano, l’arbitro fischiava il fuorigioco, anche a Madrid contro il Real, una volta fischiarono 24 fuorigioco per loro, nonostante al Bernabeu sia una tendenza tenere bassa la bandierina nel dubbio».