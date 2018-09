Milan, da Castillejo a Caldara: i 5 nuovi assi di Gattuso

Rino Gattuso può studiare nuove soluzioni dopo la sosta. Ecco le 5 possibili novità per il Milan: le ultimissime

Il nuovo Milan di Rino Gattuso può contare su un Gonzalo Higuain in più ma il Pipita non è l’unico asso nella manica del tecnico rossonero che può contare su una panchina più lunga e di maggior qualità rispetto alla scorsa stagione. La sosta aiuterà l’allenatore a studiare nuove soluzioni per il suo Milan ma aiuterà i nuovi che non raggiungeranno i ritiri delle rispettive Nazionali. Il club rossonero può contare sull’apporto di Caldara, Bakayoko, Castillejo, Laxalt e di Andrea Conti, vicino al ritorno dopo l’infortunio.

Tutti possono diventare titolari di questo Milan, tutti possono dare un apporto importante in questa stagione. Laxalt è giocatore d’esperienza, nonostante la giovane età, e di gamba e può essere determinante anche a gara in corso, da esterno di centrocampo o d’attacco ma anche da terzino. Castillejo può diventare una valida alternativa a Suso e Calhanoglu mentre Bakayoko dovrà studiare un ruolo da mezzala per tentare di ‘rubare’ il posto a Franck Kessié. Tempo di esami anche per Mattia Caldara, abituato a giocare in una difesa a 3: il difensore dovrà assimilare bene i meccanismi ma ora Musacchio sta facendo bene e non sarà facile soffiargli il posto. Gattuso comunque sorride: il nuovo Milan ha 5 assi in più da sfruttare.