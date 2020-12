Milan, Gazidis: «Ibra? Del rinnovo non abbiamo ancora parlato»

Ivan Gazidis ha parlato anche della possibilità che venga offerta un nuovo contratto a Zlatn Ibrahimovic. Le sue parole

Nel corso della sua intervista per Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha parlato anche della possibilità che venga offerta un nuovo contratto a Zlatn Ibrahimovic.

RINNOVO IBRA – «Del rinnovo non abbiamo ancora parlato. Sarà una decisione non solo del club, ma anche sua. È una persona speciale con motivazioni straordinarie e di grande intelligenza. Questa combinazione gli dà una grande forza in tutto ciò che fa. Ci avevamo già provato a gennaio 2019, ma ci aveva detto no perché la storia col Galaxy non era finita. Ibra fa migliorare il gruppo perché ti sfida a dare di più, e questa sfida l’accettano tutti, giocatori e club. A questo livello trovare un 5% in più dentro di sé, fa la differenza».